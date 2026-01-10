Dr. House
Folge 6: Qué será será
42 Min.Ab 12
Michael Tritter, ein erzürnter Patient, der zufällig Cop ist, sorgt dafür, dass House die Nacht hinter Gittern verbringt und nur gegen Kaution freikommt. Bei der Durchsuchung von House' Wohnung stoßen die Cops auf einige hundert Vicodin-Tabletten. Cuddy versucht House davon zu überzeugen, dass er dringend einen Anwalt braucht. Unterdessen wird George, ein 600 Pfund schwerer komatöser Patient, ins Krankenhaus eingeliefert. Das Team tappt im Dunkeln ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren