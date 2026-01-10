Zum Inhalt springenBarrierefrei
Horrorflug

sixxStaffel 3Folge 18
Folge 18: Horrorflug

43 Min.Ab 12

Eine 58-Jährige erleidet, während sie die Dienste einer Prostituierten in Anspruch nimmt, einen Krampfanfall. Gemeinsam mit Foreman, Cameron und Chase übernimmt Wilson den Fall, während House und Cuddy in einem Flugzeug auf dem Weg von Singapur nach Seattle sitzen. Als sich ein Passagier übergibt und eine Epidemie droht, ist die Expertise der beiden Ärzte gefragt. House hat schon bald eine Theorie - und sorgt ganz nebenbei für allerlei Chaos in der Maschine ...

Dr. House
sixx
