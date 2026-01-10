Dr. House
Folge 14: Unempfindlich
43 Min.Ab 12
Bei einem Autounfall wird Abby Morganthal verletzt. House interessiert sich jedoch mehr für deren Tochter Hannah, die über kein Schmerzempfinden verfügt und bei dem Unfall ebenfalls im Auto saß. Um auszuschließen, dass Hannah verletzt ist, ordnet House umfangreiche Tests an. Und tatsächlich: Hannah hat ein akutes medizinisches Problem. Unterdessen trifft sich Cuddy mit ihrer Online-Bekanntschaft. House nutzt die Chance, um seine Vorgesetzte vor ihrem Date bloßzustellen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren