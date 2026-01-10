Dr. House
Folge 5: Konsequenzen
43 Min.Ab 12
Bei einem Überfall erleidet das Opfer Tracy einen Anfall und hat fortan starke Abdominalschmerzen. Wenig später entwickelt ihr Ehemann dieselben Symptome. Das Team tappt zunächst im Dunkeln ... House ist davon überzeugt, dass Wilson eine Affäre mit einer Kollegin hat. Um nach Beweisen zu suchen, bricht er den Spind der hübschen Krankenschwester auf. Doch damit nicht genug: Der Arzt legt sich mit einem Patienten an, der sich House' Verhalten nicht bieten lassen will.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
