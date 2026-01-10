Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 21
43 Min.Ab 12

Matty soll für seinen krebskranken Bruder Nick Knochenmark spenden. Unmittelbar vor der Transplantation kommt ans Licht, dass Matty unter einem Infekt leidet und daher unmöglich als Spender in Frage kommt. Um möglichst schnell herauszufinden, was dem Jungen fehlt, beschließt House dessen Symptome zu verschlimmern. Dabei wird klar, dass Matty ernsthaft krank ist und selbst in Lebensgefahr schwebt. Für House' Team beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

sixx
