sixxStaffel 3Folge 22
Folge 22: Kündigung

42 Min.Ab 12

Foreman hat sich dazu durchgerungen, seine Kündigung einzureichen. Chase versucht herauszufinden, warum Foreman geht, doch er und House lassen ihn im Dunkeln. Unterdessen hat das Team einen neuen Fall: Beim Kickboxen spuckt die 19-jährige College-Studentin Addie, obwohl sie nicht getroffen wurde, plötzlich Blut. Die Ärzte gehen zunächst von einer Infektion aus, doch dann leidet Addie auch noch unter akuter Atemnot ...

