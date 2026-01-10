Dr. House
Folge 11: Cate aus dem Eis
43 Min.Ab 12
Houses Expertise ist diesmal am Südpol gefragt: Die Psychiaterin Dr. Cate Milton ist erkrankt, und der Arzt muss seine Diagnose via Webcam stellen. Es scheint, als hätte Cate Nierensteine, doch House und Foreman bestehen auf weitere Tests. Vor Ort hat die Patientin allerdings nur wenige medizinische Geräte zur Verfügung. Obendrein entpuppt sie sich als stur: Selbst als es ihr schlechter geht, weigert sich Cate, vor der Kamera eine Ganzkörperuntersuchung durchzuführen.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
