Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Schalom, Dr. House?

sixxStaffel 4Folge 12
Schalom, Dr. House?

Schalom, Dr. House?Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 12: Schalom, Dr. House?

43 Min.Ab 12

Eine Braut ist auf ihrer Hochzeit kollabiert. Bevor sie zum orthodoxen Judentum konvertierte, führte die junge Frau ein Leben mit Sex, Drogen und Rockmusik. In dieser ausschweifenden Vergangenheit vermutet House die Ursache der. Doch das Team kommt zu keinem Ergebnis. Sollte die plötzliche Religiosität der Patientin ein Symptom sein? Derweil spioniert der Diagnostiker Amber nach, die er zuletzt aus seiner Bewerberrunde aussortiert hatte. Nun bandelt sie mit Wilson an.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen