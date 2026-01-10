Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spieglein, Spieglein

sixxStaffel 4Folge 5
Folge 5: Spieglein, Spieglein

43 Min.Ab 12

An ihrem neuen Patienten beißen sich die letzten sechs Bewerber von Dr. House die Zähne aus: Mr. X - einem Mann ohne Erinnerungsvermögen und mit rasant wechselnden Symptomen, da er zwanghaft die Krankheiten und Persönlichkeiten seiner Mitmenschen spiegelt. Doch nicht nur diese Tatsache verunsichert die Kandidaten. Cuddy hat Foreman wieder eingestellt: Er soll dem Team von House auf die Finger zu schauen. Chase schließt derweil Wetten ab, welcher Bewerber als nächstes fliegt.

