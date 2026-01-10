Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

Der Stoff, aus dem die Heldin ist

sixxStaffel 4Folge 2
Der Stoff, aus dem die Heldin ist

Dr. House

Folge 2: Der Stoff, aus dem die Heldin ist

42 Min.Ab 12

House beginnt, sein neues Team zusammenzustellen. Die Bewerberzahl ist enorm - da kommt ihm ein besonders komplizierter Fall für sein Auswahlverfahren gerade recht: Greta Cooper ist Captain bei der Air Force und stürzte bei einem Trainingsflug im Flugsimulator ab, weil sie plötzlich mit ihren Augen hörte. Wer in das neue Team von House will, muss die ständig wechselnden Symptome der Patientin richtig einschätzen - und darf keinen noch so riskanten Behandlungsansatz scheuen.

