Dr. House

Folgenreich

Staffel 4Folge 14
Folgenreich

FolgenreichJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 14: Folgenreich

43 Min.Ab 12

Hoher Besuch im Princeton-Plainsboro: Evan Greer, der Star aus Houses Lieblings-Krankenhaussoap. Der eigenwillige Arzt hat ihn in die Klinik entführt, nachdem er im Fernsehen beobachtet hat, dass sich Evans Sprechgeschwindigkeit in letzter Zeit verlangsamt hat. Er zwingt ihn zu Untersuchungen. Houses Regelwidrigkeiten stoßen Cuddy diesmal besonders sauer auf, da gerade ein Prüfer im Haus ist. Cameron, Chase und Forman sollen ihrem ehemaligen Boss auf die Finger schauen.

