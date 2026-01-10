Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 7
43 Min.Ab 12

House und Chase bereiten eine spektakuläre plastische Operation vor, als der junge Patient einen Herzinfarkt erleidet. Nun ist das Bewerberteam gefragt - und die bildschöne CIA-Ärztin, die House bei seinem letzten Fall kennengelernt hat. Nicht nur die Neue lenkt den Diagnostiker und seine jungen Kandidaten derweil ab: Bei der Behandlung wird die Gruppe zudem von einem Kamerateam begleitet. Cuddy hält die Doku für eine gute Werbung für das Krankenhaus, aber House spielt nicht mit.

