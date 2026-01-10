Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 10
Folge 10: Sollen sie doch Kuchen essen!

42 Min.Ab 12

Emmy, eine berühmte Fitnesstrainerin, hat beim Training einen Atemstillstand und bricht sich beim Sturz das Sprunggelenk. House, Kutner und Taub finden heraus, dass sich der Diätguru vor einiger Zeit den Magen verkleinern ließ und dadurch abgenommen hat. Doch bei der Diagnose hilft dem Team diese Erkenntnis vorerst nicht, der Zustand der Patientin wird schlechter. Unterdessen beginnt Dreizehn mit Foreman die Studie zu ihrer Huntington-Erkrankung.

