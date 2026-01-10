Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Sanfte Seite

sixxStaffel 5Folge 16
Sanfte Seite

Sanfte SeiteJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 16: Sanfte Seite

43 Min.Ab 12

Der 13-jährige Jackson ist bei einem Basketball-Spiel zusammengebrochen. Der Junge ist ein genetisches Mosaik, das heißt, er ist mit einem Teil weiblicher DNS geboren. Die Eltern wollen nicht, dass ihr Kind davon erfährt. Das Team von House nimmt sich des Falles an. Dreizehn entwickelt bald eine besondere Bindung zu Jackson. Doch als sein Zustand kritischer wird, will sie die Geheimnistuerei nicht mehr mitmachen. Indes findet Wilson House, als der einen Atemstillstand hat.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen