Dr. House

Anders als erhofft

sixxStaffel 5Folge 3
Anders als erhofft

Anders als erhofftJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 3: Anders als erhofft

43 Min.Ab 12

House und sein Team untersuchen den Künstler Brandon, der unter einer mysteriösen Krankheit leidet: Er zeichnet gänzlich verzerrte Körper, hält sie aber für normal. Foreman vermutet die Ursache zunächst in einer Sehstörung oder einem Schlaganfall, doch die entsprechenden Untersuchungen bringen kein Ergebnis. House macht sich unterdessen einen Spaß daraus, seine Mitarbeiter mithilfe seines Detektivs Lucas auszuspionieren und sie mit den intimen Erkenntnissen zu konfrontieren.

