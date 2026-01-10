Dr. House
Folge 4: Unerwünschte Herkunft
Als der Vater von House stirbt, weigert sich der Arzt zunächst, zur Beerdigung zu fahren. Doch Cuddy gelingt es, ihn in einen Wagen zu setzten, in dem Wilson ihn zur Beisetzung fährt. House findet allerdings Wege, die Reise zu sabotieren. Sein Team untersucht indes eine 25-Jährige, die aus noch ungeklärter Ursache Blut erbricht. Zum ersten Mal war die junge Frau, die aus China adoptiert wurde, zusammengebrochen, als sie in ihrer Heimat nach ihren leiblichen Eltern suchte.
