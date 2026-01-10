Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

sixxStaffel 5Folge 17
Folge 17: Hemmungslos

43 Min.Ab 12

Der Lektor Nick kränkt seine Mitmenschen mit seiner Ehrlichkeit. Als er bei einem Abendessen kollabiert, wird er ins Princeton Plainsboro eingeliefert. Während House amüsiert über seinen neuen Patienten ist, leidet der darunter, dass er seine Frau und seine Tochter immer wieder vor den Kopf stößt. Einen Tumor kann das Team bald ausschließen, doch es stellt sich heraus, dass er dennoch eine gefährliche OP braucht. Doch kein Arzt will sie durchführen.

sixx
