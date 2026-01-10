Dr. House
Folge 7: Wünsche und Ängste
Als ein Mann, der unter akuter Platzangst leidet, plötzlich erkrankt, stellt das House und sein Team vor eine ungewöhnliche Herausforderung. Stewart möchte auf gar keinen Fall seine Wohnung verlassen und besteht darauf, dass nur Cameron ihn behandeln darf. Als sich sein Zustand verschlechtert und immer noch keine Diagnose gestellt ist, pfeift House auf Stewarts Bedingungen - mit fatalen Folgen. Doch nicht nur der Patient beschäftigt den Arzt, sondern auch ein Kuss von Cuddy.
