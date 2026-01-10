Einer flog in das Kuckucksnest (1)Jetzt kostenlos streamen
Dr. House
Folge 1: Einer flog in das Kuckucksnest (1)
43 Min.Ab 12
Dr. House hat sich wegen seiner Halluzinationen in die Psychiatrie begeben. Er droht, seine Lizenz zu verlieren, zeigt sich aber dennoch wenig kooperativ. Der Diagnostiker scheint ein größeres Interesse an den anderen Patienten als an seiner eigenen Genesung zu haben. Auch Lydia, eine junge Deutsche, die auf der Station regelmäßig ihre Schwägerin besucht, weckt zunächst das Wohlwollen und schließlich die Zuneigung des zynischen Arztes.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
