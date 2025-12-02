Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

Kopfgeburten

sixxStaffel 6Folge 6vom 02.12.2025
Kopfgeburten

Dr. House

Folge 6: Kopfgeburten

42 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 16

Der Polizist Donny stürzt bei einer Verfolgungsjagd vom Dach. Die Ärzte finden heraus, dass er der festen Überzeugung ist, er werde mit 40 Jahren - also im nächsten Jahr - sterben, weil sein Vater und Großvater in diesem Alter Herzproblemen erlagen. Sein Herz scheint jedoch völlig in Ordnung zu sein. Das Team von House übernimmt den Fall und exhumiert sogar Donnys Vorfahren dafür. Ihr Boss hält die Geschichte allerdings für Zufall.

