Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Einer flog in das Kuckucksnest (2)

sixxStaffel 6Folge 2
Einer flog in das Kuckucksnest (2)

Einer flog in das Kuckucksnest (2)Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 2: Einer flog in das Kuckucksnest (2)

43 Min.Ab 12

Freedom Master hat seinen Sprung vom Dach schwer verletzt überlebt. House hat Schuldgefühle, weil er den jungen Mann, der sich für einen Superhelden hält, erst der Gefahr ausgesetzt hatte. Als dem Arzt die Verlegung in eine andere Klinik droht, willigt er ein, sich therapieren zu lassen. Dr. Nolan will, dass der Zyniker lernt, anderen Menschen zu vertrauen. Ihm gelingt es bei einer Person: Lydia.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen