Unbekannte Größen

sixxStaffel 6Folge 7
Folge 7: Unbekannte Größen

43 Min.Ab 12

Eine Jugendliche wird mit enorm geschwollenen Gliedmaßen in die Klinik eingeliefert: Jordan und ihre Freundin haben eine Partynacht mit einem berühmten DJ hinter sich. Die Symptome stellen die Ärzte vor ein Rätsel, und dass das Mädchen fortwährend lügt, hilft ihnen nicht weiter. House muss Wilson unterdessen auf einen Kongress begleiten und hält telefonisch Kontakt zu seinem Team.

sixx
