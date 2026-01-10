Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 8
43 Min.Ab 12

Dr. House bekommt seine Lizenz zurück und übernimmt wieder die Leitung seines alten Teams, als Chase und Cameron ankündigen, dass sie das Krankenhaus verlassen werden. Während Foreman allein den Pornostar Hank Hardwick behandelt, dessen Augen plötzlich sehr empfindlich auf Licht reagieren, ist sein Boss damit beschäftigt, Taub und Dreizehn zu überzeugen, wieder ins Team zu kommen.

