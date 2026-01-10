Dr. House
Folge 18: In Not ist dieser Rittersmann
43 Min.Ab 12
William, ein junger Mann, der zu einer Gruppe gehört, die das Mittelalter nachspielt, wird nach einem unerklärlichen Krampfanfall und mit blutunterlaufenen Augen eingeliefert. House vermutet zunächst, dass die Ursache auf dem Gelände zu finden ist, auf dem das Mittelalterspektakel stattfindet. Sein Team kann jedoch nichts finden, während es dem Patienten immer neue Symptome zeigt. House versucht indes Wilsons wieder aufkeimende Liebelei mit seiner Ex-Frau Sam zu sabotieren.
