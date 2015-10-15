Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Klein

Entscheidungen

HerzfrequenzStaffel 2Folge 3vom 15.10.2015
Entscheidungen

Dr. Klein

Folge 3: Entscheidungen

44 Min.Folge vom 15.10.2015Ab 12

Überraschung: An Sr. Nannys erstem Arbeitstag nach dem Unfall verkündet Dr. Lang, dass die beiden ein Kind erwarten - verständlicherweise ohne den Zusatz, dass das Kind nicht von ihm ist. Allerdings rechnet er nicht damit, dass Nanny beschlossen hat, nach der Geburt wieder zu arbeiten oder zu studieren - Prof. Gül gegenüber hatte Lang das Gegenteil behauptet, um weiterhin für die noch zu besetzende Position des Chefarztes im Spiel zu bleiben. Dr. Valerie Klein kümmert sich unterdessen um ein junges Mädchen, das - trotz seines Alters offensichtlich schon auf der Straße lebend - einen Diabetesschock erlitten hat.

