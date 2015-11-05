Dr. Klein
Folge 6: Familienbande
44 Min.Folge vom 05.11.2015Ab 12
Nach einem schweren Autounfall wird der achtjährige Franz Schneider in die Rosenstein-Klinik eingeliefert. Die Ärzte kämpfen mit aller Kraft um das Leben des Kleinen. Franz hat schwere innere Verletzungen und braucht dringend eine Spenderleber. Valerie Klein tangiert dieser Fall auch ganz privat: Niemand außer ihr weiß, dass Franz ihr Halbneffe ist - der Sohn ihres Halbbruders Peter Scheider. Wider Erwarten kommt Holger mit dem Kinderbuch über "Pupsi und Pummel" gut voran, was vor allem daran liegt, dass er in den Geschichten seine Eheprobleme mit Valerie verarbeitet.
