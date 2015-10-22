Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 4vom 22.10.2015
44 Min.Folge vom 22.10.2015Ab 12

Melvin, 15, hat seit Jahren schweres Rheuma; trotz unzähliger Klinikaufenthalte konnte ihm bisher nicht geholfen werden. Dem Dauerschmerzpatienten fehlt mittlerweile jeglicher Lebensmut. Dr. Valerie Klein entscheidet sich zu einer experimentellen Antikörper-Therapie, die bisher nicht an Jugendlichen getestet wurde. Mehr aus Liebe zu ihm als aus Glauben an die Ärztin willigen die Eltern ein, denn Melvin klammert sich an diesen letzten Strohhalm. Dr. Lang hat von seiner Mutter endlich den wahren Namen seines leiblichen Vaters erfahren und freut sich auf das Kennenlernen. Dieses fällt allerdings deutlich anders aus, als erwartet.

