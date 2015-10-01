Dr. Klein
Folge 1: Schicksal
44 Min.Folge vom 01.10.2015Ab 12
Nach einem Sportunfall wird der achtjährige Tobias mit einem Wirbelsäulenbruch in die Klinik eingeliefert. Noch im OP entscheidet sich Dr. Valerie Klein für eine wenig erprobte Therapie. Doch das ist nicht das einzige Problem der kleinwüchsigen leitenden Oberärztin, die nach dem plötzlichen Tod von Prof. Dr. Eisner vorübergehend die Klinik leitet: Ein Headhunter kommt, um sie und ihren Konkurrenten Dr. Lang auf deren Tauglichkeit zu prüfen. Valeries Schwester Carolin versucht, Eisners Lebensgefährten Patrick in seiner Trauer zu begleiten.
