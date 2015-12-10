Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 11vom 10.12.2015
44 Min.Folge vom 10.12.2015Ab 12

Der Haussegen hängt schief, als Holger Klein nach zwei Wochen "Arbeitsurlaub" aus Mallorca zurückkommt - Valerie kann noch immer nicht fassen, dass er sie allein gelassen hat. Als dann auch noch eine zweideutige Nachricht seiner Verlegerin Maren Donner auftaucht, eskaliert die Situation in einem handfesten Ehestreit, dessen Ende Valerie schockiert: Holger besteht darauf, sich einer Paartherapie zu unterziehen. Grit Lang hat sich in der Kur besonnen und Kraft gesammelt, um Berta endgültig aus dem Haus zu treiben. Gemeinsam mit Nanny entwickelt sie einen mehr als zielführenden Plan.

