Dr. Klein
Folge 12: Schmerzen
44 Min.Folge vom 17.12.2015Ab 12
So weit ist es gekommen: Gegen ihren Willen sitzt Valerie Klein mit ihrem Mann Holger bei der Paartherapie. Dumm nur, dass ihre Therapeutin aktuell ganz eigene Beziehungsprobleme hat! Im Hause Lang scheint endlich Frieden eingekehrt zu sein: Berta möchte zurück ins Heim und Grit triumphiert! Allerdings unterschätzt Grit ihre Gegenspielerin ein letztes Mal - mit furchtbaren Konsequenzen. Vor der Klinik wird ein stark unterkühltes Baby gefunden - wie verzweifelt muss man sein, um sein hilfloses Kind wegzugeben?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick