Dr. Klein
Folge 2: Lichtblicke
44 Min.Folge vom 08.10.2015Ab 12
Böse Überraschung: Weder Dr. Valerie Klein noch Dr. Bernd Lang bekommen die vakante Chefarztstelle, sondern eine dritte Person: Prof. Dr. Nevin Gül. Er übernimmt als Interimslösung. Zuvor obliegt ihr eine Rentabilitätsprüfung und gegebenenfalls die damit einhergehende Empfehlung, die Rosenstein-Kinderklinik mit einem anderen Krankenhaus zusammenzulegen und auf die Besetzung der Stelle zu verzichten. Bei den Kleins hängt unterdessen der Haussegen schief: Holger kann nicht fassen, dass sich seine Frau ohne Absprache für die Chefarztstelle ins Spiel gebracht hat. Bei Erfolg würde das bedeuten, dass sie noch weniger Zeit für die Familie hat.
