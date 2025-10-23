Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefährliche Reflexion! Attacke des unsichtbaren Angreifers!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 106vom 23.10.2025
Folge 106: Gefährliche Reflexion! Attacke des unsichtbaren Angreifers!

23 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Noch verbleiben 35 Minuten, um das Turnier der Universen zu gewinnen. Mit der schwindenden Zeit nimmt die Intensität der Kämpfe immer weiter zu, wobei Prum und Hermila aus dem zweiten Universum Team Erde besonders schwer zu schaffen machen. Nach ihrem Gefecht haben beide Lager herbe Verluste zu beklagen.

