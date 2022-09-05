Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 05.09.2022
71 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12

In der ersten Folge von "Dress Up" starten zehn Profi- und Amateur-Stylist:innen in ihr Fashion-Abenteuer. Die erste Challenge besteht daraus, zwei Looks zum Thema Fairytale zu stylen. Die beiden Looks sollen einen Kontrast zueinander darstellen und einem Editorial-Style entsprechen. Aus allen im Atelier vorhanden Kleidungsstücken und Styling-Utensilien dürfen die Stylist:innen sich frei bedienen, um ihre Outfits zu kreieren ...

