Wer meistert die erste Styling-Challenge am besten?
Dress Up
Folge 1: Wer meistert die erste Styling-Challenge am besten?
71 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12
In der ersten Folge von "Dress Up" starten zehn Profi- und Amateur-Stylist:innen in ihr Fashion-Abenteuer. Die erste Challenge besteht daraus, zwei Looks zum Thema Fairytale zu stylen. Die beiden Looks sollen einen Kontrast zueinander darstellen und einem Editorial-Style entsprechen. Aus allen im Atelier vorhanden Kleidungsstücken und Styling-Utensilien dürfen die Stylist:innen sich frei bedienen, um ihre Outfits zu kreieren ...
