Umstyling von Kopf bis Fuss: Beim Total Make-Over wird alles neu!Jetzt kostenlos streamen
Dress Up
Folge 4: Umstyling von Kopf bis Fuss: Beim Total Make-Over wird alles neu!
72 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 12
Die vierte Woche von "Dress Up" dreht sich ganz um das Thema Hair. Aus diesem Grund unterstützt die Star-Hair-Artistin Theresa Hofmeister, bekannt als Reza Hair, bei dieser Challenge als Gastjurorin. Die heutigen Models haben alle eine Gemeinsamkeit: Sie wünschen sich einen Imagewandel. Somit ist dies auch die heutige Challenge der letzten fünf Stylist:innen. Die Models dürfen sich diese Woche ihre Stylisten selbst aussuchen.
