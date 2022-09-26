Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 26.09.2022
72 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 12

Die vierte Woche von "Dress Up" dreht sich ganz um das Thema Hair. Aus diesem Grund unterstützt die Star-Hair-Artistin Theresa Hofmeister, bekannt als Reza Hair, bei dieser Challenge als Gastjurorin. Die heutigen Models haben alle eine Gemeinsamkeit: Sie wünschen sich einen Imagewandel. Somit ist dies auch die heutige Challenge der letzten fünf Stylist:innen. Die Models dürfen sich diese Woche ihre Stylisten selbst aussuchen.

