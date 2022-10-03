Wer schafft es ins Finale von Dress Up?Jetzt kostenlos streamen
Dress Up
Folge 5: Wer schafft es ins Finale von Dress Up?
66 Min.Folge vom 03.10.2022Ab 12
Kevin, Alessandra, Miriam und Sophie erwartet im Halbfinale von "Dress Up" ein Ortswechsel. Diese Woche ist das Atelier, der Kleiderschrank der Stylist:innen, leer und sie dürfen in einem großen Berliner Second-Hand-Laden auf die Jagd nach den perfekten Kleidungsstücken gehen. Hierbei besteht die Challenge daraus, das klassische kleine Schwarze passend zu einem ausgelosten Song zu upcyclen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick