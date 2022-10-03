Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 03.10.2022
66 Min.Folge vom 03.10.2022Ab 12

Kevin, Alessandra, Miriam und Sophie erwartet im Halbfinale von "Dress Up" ein Ortswechsel. Diese Woche ist das Atelier, der Kleiderschrank der Stylist:innen, leer und sie dürfen in einem großen Berliner Second-Hand-Laden auf die Jagd nach den perfekten Kleidungsstücken gehen. Hierbei besteht die Challenge daraus, das klassische kleine Schwarze passend zu einem ausgelosten Song zu upcyclen.

