Das Finale: Wer wird der neue Styling-Star?Jetzt kostenlos streamen
Dress Up
Folge 6: Das Finale: Wer wird der neue Styling-Star?
76 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 12
Im Finale stehen die Styling-Newcomer Kevin und Miriam gemeinsam mit der Profistylistin Sophie. In dieser letzten Challenge müssen die Finalist:innen aus den High-Fashion-Teilen des Designers Kilian Kerner jeweils zwei Laufstegoutfits stylen. Hierbei soll der Fokus besonders auf den Accessoires liegen. Die Looks werden auf dem Laufsteg von den erfahrenen "Germany's Next Top Model"-Teilnehmerinnen Luca, Vivien und Martina präsentiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick