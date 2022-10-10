Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dress Up

Das Finale: Wer wird der neue Styling-Star?

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 10.10.2022
Das Finale: Wer wird der neue Styling-Star?

Das Finale: Wer wird der neue Styling-Star?Jetzt kostenlos streamen

Dress Up

Folge 6: Das Finale: Wer wird der neue Styling-Star?

76 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 12

Im Finale stehen die Styling-Newcomer Kevin und Miriam gemeinsam mit der Profistylistin Sophie. In dieser letzten Challenge müssen die Finalist:innen aus den High-Fashion-Teilen des Designers Kilian Kerner jeweils zwei Laufstegoutfits stylen. Hierbei soll der Fokus besonders auf den Accessoires liegen. Die Looks werden auf dem Laufsteg von den erfahrenen "Germany's Next Top Model"-Teilnehmerinnen Luca, Vivien und Martina präsentiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dress Up
ProSieben
Dress Up

Dress Up

Alle 1 Staffeln und Folgen