Vier Looks in einem Video: Diese Challenge hat es in sich!Jetzt kostenlos streamen
Dress Up
Folge 3: Vier Looks in einem Video: Diese Challenge hat es in sich!
68 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 12
In der dritten Woche dreht sich alles um Social Media. Die Influencerin Romina Palm bringt eine neue Challenge mit. Vier verschiedene Street Style Looks sollen die sieben Stylist:innen zusammenstellen und mit diesen ein Fashionreel drehen. Dazu kommt, dass in einem Look das mitgebrachte Personal-Piece der Stylist:innen gestylt werden soll. Als große Überraschung wird ein Styling-Job für eine Social-Media Kampagne der Marke Opel verkündet.
