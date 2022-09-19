Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 19.09.2022
68 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 12

In der dritten Woche dreht sich alles um Social Media. Die Influencerin Romina Palm bringt eine neue Challenge mit. Vier verschiedene Street Style Looks sollen die sieben Stylist:innen zusammenstellen und mit diesen ein Fashionreel drehen. Dazu kommt, dass in einem Look das mitgebrachte Personal-Piece der Stylist:innen gestylt werden soll. Als große Überraschung wird ein Styling-Job für eine Social-Media Kampagne der Marke Opel verkündet.

