Eine Zeitreise und viele Tränen: Die zweite Styling-ChallengeJetzt kostenlos streamen
Dress Up
Folge 2: Eine Zeitreise und viele Tränen: Die zweite Styling-Challenge
76 Min.Folge vom 12.09.2022Ab 12
Diese Woche geht es darum, ein Outfit passend zu einem Jahrzehnt zu kreieren. Hierbei stylen Miriam und Daniel die Zwanziger Jahre, Alessandra und Sophie die Fünfziger und Martin sowie Angela erschaffen Looks passend zu den Sechzigern. Ineska und Kevin sollen Outfits aus den Achtzigern kreieren. Die Models sind eine Überraschung, da es die engsten Vertrauten der Stylist:innen sind. Als Gastjurorin hat sich Sascha die Drag Queen Hayden Kryze an seine Seite geholt.
