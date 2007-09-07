Ein Fall für Zwei
Folge 10: Tödliche Besessenheit
Aufgrund der Erkrankung eines befreundeten Anwalts übernimmt Dr. Lessing in Vertretung die Vertragsangelegenheiten des Popsternchens Sandra Solina. Inmitten ihres Teams, dem Visagisten Oliver, dem Assistenten Carsten Koch und vielen Gästen aus der Musikbranche, kommt es während eines Promotion-Termins ihrer neuen CD zu einem Zwischenfall. Sandra wird in einem scheinbar unbeobachteten Moment von einem Mann belästigt. Lessing, der ihr zu Hilfe kommt, erscheint am nächsten Morgen als Solinas neuer Liebhaber in der Yellow-Press. Wie sich herausstellt, war die Attacke jedoch keine Einzeltat. Seit Wochen terrorisiert ein Unbekannter die Sängerin. Neben anonym zugestellten Geschenken dokumentieren Fotos Sandras permanente Überwachung und in den letzten zwei Wochen hat der Stalker seinem Opfer wiederholt aufgelauert. Aus Befürchtung, ihr Fall könnte öffentlich werden, meidet Sandra die Polizei. Daher bittet sie Lessing um Hilfe. Und tatsächlich gelingt es Josef Matula den Mann aufzuspüren. Nur wenige Stunden nachdem dessen Identität aufgedeckt und Lessing ihm mit juristischen Schritten gedroht hat, wird Mattias Brögger ermordet. Sandras Manager Tom Winschgauer steht unter dringendem Tatverdacht und Lessing übernimmt auf Sandras Drängen dessen Verteidigung. Aber Winschgauer hat kein Alibi und Spuren beweisen seine Anwesenheit am Tatort. Auch die weiteren Recherchen werfen kein günstiges Licht auf seinen Mandanten. Ist der drogenabhängige Musikproduzent ausgetickt, als er dem Mann gegenüber stand, der seinen Schützling seit Wochen quälte?
