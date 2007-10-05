Ein Fall für Zwei
Folge 11: Außer Kontrolle
Nicht die Sorge um ihr Kind, sondern die Angst um die Rufschädigung ihres Unternehmens veranlasst die gut betuchte Winzerin Oppermann, Rechtsanwalt Dr. Lessing mit der Verteidigung ihres unter Mordverdacht stehenden Sohnes Holger zu beauftragen. Seine Verlobte Katja wurde am Abend vor der gemeinsamen Hochzeit erwürgt und am frühen Morgen am Main aufgefunden. Der Tatverdächtige gibt an, Katja am Abend kurz besucht zu haben. Da diese aber noch Zeit für eine geplante Hochzeitsüberraschung benötigte, sei er in seine Taekwondo-Schule gegangen. Da es hierfür keine Zeugen gibt, hat dieses Alibi keinen Wert. Eine typische Kampfsportverletzung am Körper der Toten und die Tatsache, dass Katja mit Holgers Dan-Gürtel getötet wurde, bestärken Kommissar Wrobel in der Gewissheit, den Täter festgenommen zu haben. Lessing wundert sich zwar über den introvertierten Mann, der fast gleichmütig darauf reagierte, dass seine Braut ihn auf dem Standesamt sitzen ließ. Aber der Mann, der fünf Jahre im Zen-Kloster verbrachte, versichert glaubwürdig seine Unschuld. Mit Matulas Hilfe hofft Lessing, entlastende Hinweise zu finden. Dagmar Schneider, die mit Mann und Sohn ein solides Leben führt, ging die Unzuverlässigkeit ihrer unsteten Schwester auf die Nerven. Deshalb herrschte seit Jahren zwischen den Geschwistern Funkstille.
