Ein Fall für Zwei

Bittere Erkenntnis

KultKrimiStaffel 17Folge 14vom 04.04.2008
Bittere Erkenntnis

58 Min.Folge vom 04.04.2008Ab 12

Schon einmal konnten Rechtsanwalt Dr. Lessing und Josef Matula die Unschuld von Jens Volkert beweisen, als dieser vor einigen Monaten zu Unrecht der Fahrerflucht beschuldigt wurde. Doch nun wurde der 35-jährige Taxifahrer wegen versuchter Vergewaltigung und Totschlags festgenommen. Er soll seinem Fahrgast, der attraktiven 16-jährigen Hanna Ziegler, wenige Minuten nach der Fahrt aufgelauert und sie im Stadtwald überfallen haben. Als die junge Frau sich wehrte, hat er das Opfer in Panik wegen der starken Gegenwehr niedergeschlagen. So sieht Hauptkommissarin Carla Schwab den Tathergang. Und tatsächlich ergeben sich Ungereimtheiten wegen seines Alibis. Ein Zeuge will Volkert zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Volkert behauptet, eine Frau habe ihn dorthin bestellt. Doch weder die Fahrzentrale weiß von diesem Auftrag, noch meldet sich die potentielle Zeugin trotz Aufrufen in den Medien. Dann rückt der arbeitslose Architekt bei seinem Anwalt mit einer anderen Version heraus. Er sei in der besagten Straße gewesen, weil dort die Mutter seiner Ex-Freundin wohne.

