Mörderische FälschungenJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 15: Mörderische Fälschungen
Hendrik von Bredow, der Inhaber des Pharmagroßhandels Bredomed, wurde in seinem Arbeitszimmer erschlagen. Der Pharmakologe Dr. Michael Linde wird nach einem Fluchtversuch am Tatort verhaftet. Lindes DNA-Spuren befinden sich auf der Tatwaffe und ein Motiv hatte er auch. Bredow schuldete ihm Geld. Michael Linde beteuert, Hendrik von Bredow bereits tot aufgefunden zu haben und dann in Panik geflohen zu sein. Obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen, glaubt Rechtsanwalt Dr. Lessing an Lindes Unschuld. Linde betreibt in Mexiko ein Heim für Straßenkinder. Lessing ist sehr beeindruckt von Lindes sozialem Engagement. Bei dem ermordeten Hendrik von Bredow wurde eine Medikamentenprobe gefunden. Es handelt sich um das Plagiat eines Potenzmittels. Der Handel mit gefälschten Medikamenten gehört zu den kriminellen Wachstumsbranchen. Wenn Bredow einer Organisation, die mit gefälschten Medikamenten handelt, auf die Schliche gekommen sein sollte, dann hat er sehr gefährlich gelebt. Privatdetektiv Matula geht dieser Spur nach und holt sich dafür die Unterstützung einer Fachfrau, der Medizinjournalistin Tanja Petersen.
