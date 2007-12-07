Ein Fall für Zwei
Folge 13: Reißleine
Im Kreis seiner engsten Freunde und Mitarbeiter feiert Axel Kromstein seinen 50. Geburtstag und will gemeinsam mit seiner Frau Katharina während dieser Fete seinen 5000. Fallschirmsprung absolvieren. Doch die anwesenden Gäste werden Zeugen einer schrecklichen Tragödie. Nach Kromsteins Absprung öffnet sich weder Fall- noch Reserveschirm und der erfolgreiche Inhaber einer Sprungschule stirbt bei diesem tragischen Unglück. Doch schon bald wird seine Frau unter dringendem Tatverdacht festgenommen, da der Fallschirm offensichtlich manipuliert wurde. Sie hatte zuletzt Zugriff auf das Material, und ein entsprechendes Werkzeug wurde in ihrem Haus gefunden. Zudem belastet eine in Wut auf der Mailbox ausgesprochene Drohung die eifersüchtige Gattin, die nach Auffassung von Kommissar Enders nach zahlreichen Seitensprüngen den selbstverliebten Womanizer eiskalt in den Tod hat springen lassen. Obwohl es ungünstig aussieht für seine Mandantin, glaubt Rechtsanwalt Dr. Lessing ihren Beteuerungen, jemand wolle ihr das Verbrechen anhängen, und beauftragt Josef Matula. Tatsächlich wird schnell klar, dass der Tote nicht sehr beliebt war. Weder seine erwachsenen Stiefkinder Mario und Nina, die Katharina mit in die Ehe brachte, noch der Geschäftspartner Sandmann samt Ehefrau Julia sind gut auf das Opfer zu sprechen.
