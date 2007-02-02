Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Zwei

Recht und Gerechtigkeit

Staffel 17Folge 5vom 02.02.2007
Recht und Gerechtigkeit

Ein Fall für Zwei

Folge 5: Recht und Gerechtigkeit

58 Min.Folge vom 02.02.2007Ab 12

Die abgewiesene Sammelklage auf Schadenersatz gegen den Unternehmer Patrick Berger, der etliche Kleinanleger durch die Insolvenz seines Unternehmens "Bio-Tec" in den Ruin getrieben hat, ist in allen Medien. Über sechzig Personen hatten die Hoffnung auf den renommierten Wirtschaftsanwalt Dr. Bruno Köpf gesetzt - darunter auch Josef Matula, der mit dem ersten Aktienkauf seines Lebens gleich eine Schlappe erlitt. Aber Köpf sieht aus Mangel an Beweisen keine Hoffnung mehr, Entschädigung für seine Mandanten zu erwirken. Vor dem Gericht wird der cool auftretende Patrick Berger in Begleitung seiner Frau Camilla von seinem ehemaligen Chauffeur Gerhard Nagel attackiert. Auf dessen Rat hin, hatte Nagel seine Lebensversicherung aufgelöst und alles in "Bio-Tec"-Aktien investiert. Öffentlich droht Nagel, der vor kurzem gescheiterte Mordanschlag auf Berger könne das nächste Mal glücken. Als wenige Stunden später Patrick Bergers Bruder Michael erschossen aufgefunden wird, glauben Hauptkommissar Enders und seine Assistentin Seibel, Nagel habe die Brüder in der Tiefgarage, deren Beleuchtung defekt ist, verwechselt. Dr. Köpf bittet seinen Bekannten Dr. Lessing, Nagels Verteidigung zu übernehmen.

