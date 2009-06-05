Ein Fall für Zwei
Folge 10: Das Ultimatum
Viola Heidegger, Ehefrau des Frankfurter Tee- und Kaffeekönigs Wolf Heidegger, wird aus der Tiefgarage eines Fitnesscenters entführt. Der Kidnapper fordert 3,5 Millionen Euro und keine Polizei oder die Geisel stirbt. Wolf Heidegger bittet seinen Anwalt Markus Lessing um Hilfe. Der übernimmt die Verhandlung mit dem Entführer. Matula soll das Geld übergeben. Vom ersten Moment an versucht die schwangere Viola Heidegger aus ihrem Kellergefängnis zu entkommen, obwohl sie weiß, dass der Entführer sie per Überwachungskamera beobachtet. Die erste Geldübergabe scheitert, als im entscheidenden Augenblick vor Ort zufällig Polizei auftaucht. Der Entführer ist wütend und droht seine Geisel zu erschießen. Fieberhaft suchen Lessing und Matula inzwischen im Umfeld von Heidegger nach möglichen Hinweisen auf den Täter. Eine zweifelhafte Rolle spielt dabei Armin Schütte, der Security-Mann der Firma Heidegger. Warum hat er sich unmittelbar vor der Entführung mit Viola Heidegger getroffen? Fitnesstrainerin Claudia ist davon überzeugt, dass Wolf Heidegger seine Frau betrügt und hinter deren Verschwinden steckt. Die Trainerin versucht immer wieder ihre Freundin Viola telefonisch zu erreichen. Als Heidegger sie abwimmelt, wendet sie sich an die Polizei. Der Kidnapper schickt inzwischen ein Video: Darin erklärt eine verzweifelte Viola, dass der Entführer ein letztes Ultimatum gesetzt hat.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick