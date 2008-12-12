Ein Fall für Zwei
Folge 4: Geplatzte Träume
In dem Hochhaus, in dem Lessing seine Kanzlei hat, stürzt der Fensterputzer Thorsten Peters ab. Die Polizei findet heraus, dass die Seilwinde seines Putzkorbes manipuliert wurde. Der Tat verdächtigt wird der in mehrfacher Hinsicht ins Schlingern geratene Architekt Rolf Rohde, der in diesem Haus sein Büro betreibt. Rolf Rohde wird beschuldigt, eine Praktikantin vergewaltigt zu haben. Der tote Fensterputzer hat den Vorfall aus seinem Putzkorb beobachtet und wäre im anstehenden Prozess der entscheidende Zeuge gewesen. Rohde hat sich also mit dem Mord - so die Vermutung der Polizei - den Belastungszeugen vom Hals geschafft. Matula ermittelt undercover als Fensterputzer. Seine neuen Kollegen sind Norbert Navrath und Dirk Schäfer. Beide hatten einen Lebenstraum, der ihnen ziemlich unsanft geplatzt ist: Norbert Navrath ist eigentlich Ingenieur und wurde von den Banken zum Offenbarungseid getrieben, Dirk Schäfer ist Eishockeyspieler, den eine Knieverletzung aus der Bahn geworfen hat. Matula findet heraus, dass Norbert Navrath sich vor Kurzem mit Thorsten Peters im Putzkorb geprügelt hat. Norbert Navrath war rasend eifersüchtig, weil ihn seine Frau Sabine wegen Thorsten Peters verlassen hat. Matula kann auch ein Gespräch belauschen, in dem Sabine und Torsten Navrath um einen ominösen Anteil streiten. Matula und Lessing erinnern sich an einen Raubüberfall auf einen Vermögensberater, der vor ein paar Wochen in ihrem Hochhaus verübt wurde.
