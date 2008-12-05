Ein Fall für Zwei
Folge 3: Erbarmungslose Rache
Lessings Mandant, Dietrich Bronkowski, wird beschuldigt, Marion Erdmann ermordet zu haben. Bronkowski bestreitet im laufenden Prozess vehement seine Schuld. Doch als der Staatsanwalt eine Zeugin - Simone Fiebig - aufruft, die aussagt, exakt zum Tatzeitpunkt eine heftige Auseinandersetzung zwischen Bronkowski und Marion mit angehört zu haben, kommen Lessing erhebliche Zweifel. Denn Bronkowski ist kein unbeschriebenes Blatt. Er ist eine Kiezgröße, hat sich zum Immobilienhai hochgearbeitet. Und vor einigen Jahren hat Lessing ihn schon einmal vertreten. Auch damals soll er in den Tod einer jungen Frau - Claudia Hübner - verwickelt gewesen sein. Lessing aber hatte das Gericht damals davon überzeugen können, dass die Frau Selbstmord begangen hatte. Matula und Lessing stecken zunächst in einer Sackgasse. Aber der alte Fall lässt sie auch jetzt nicht los. Gemeinsam vermuten Matula und Lessing, dass es eine Verbindung zwischen den beiden toten Frauen und der Überraschungszeugin Fiebig geben muss, die von ihrem Chef, dem Versicherungsmakler Heinz Goebel, dazu ermuntert wurde auszusagen. Matula und Lessing recherchieren in der Vergangenheit, vermuten korrupte Machenschaften und tauchen erneut in die Tragödie der Familie Hübner ein, die neben der Tochter schon einen Sohn verloren hat. Mehr und mehr entpuppt sich nun ein enges Netz von Verstrickungen und Verwicklungen, und alles deutet darauf hin, dass ein von langer Hand geplanter Rachefeldzug seinen Abschluss finden soll.
