Ein Fall für Zwei
Folge 15: Mörderischer Ehrgeiz
Dirk Petzold, Studienleiter und Chemielehrer am Gauß-Gymnasium, wird verdächtigt, seinen jüngeren Kollegen, den beliebten Vertrauenslehrer Martin Kupka, aufgrund schulischer Differenzen, ermordet zu haben. Sowohl die Streitigkeiten zwischen beiden Lehrern um das Prestige-Projekt "Gauß-Junior", als auch eindeutige Indizien von Petzold am Tatort reichen der Polizei als Beweismittel aus. Dr. Lessing und Matula sind jedoch anderer Meinung. Für beide sind diese Streitigkeiten kein überzeugendes Mordmotiv. Auch Schuldirektor Otten glaubt an die Unschuld seines langjährigen Kollegen. Matulas Recherchen an der Schule beschränken sich jedoch nicht nur auf diese Mordtat, sondern beinhalten auch die Aufdeckung des Falls der kürzlich verstorbenen Schülerin Jennifer, für deren Tod eine Überdosis Liquid Ecstasy verantwortlich war. Besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Todesfällen? Dr. Lessing und Matula vermuten es. Die einzige Zeugin im Fall Jennifer ist Schülerin Milla, die sich jedoch nach einer geringen Menge Liquid Ecstasy an nichts mehr erinnern kann. Bei Nachforschungen an der Schule kann Matula eine Streitigkeit zwischen Milla und ihrem Freund Lukas belauschen, in der Lukas seiner Freundin eine Affäre mit dem toten Vertrauenslehrer Kupka unterstellt. Matula versucht nun herauszufinden, was an dem Vorwurf dran sein könnte, Milla hätte sich auf diese Weise die Abizulassung erschlichen.
