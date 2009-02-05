Ein Fall für Zwei
Folge 6: Erben gesucht
Rechtsanwalt Dr. Lessing soll seinen alten Studienfreund Kurt Roosen vertreten. Als Erbenermittler spürte Roosen Vera Bach für ein millionenschweres Vermögen auf. Angeblich hat sich die Frau dann geweigert, dem Erbenermittler seine Provision von 250.000 Euro zu zahlen, weshalb der finanziell angeschlagene Roosen sie getötet haben soll. Diesen Verdacht schürt zumindest die Nachbarin Anne Stein, die einen lautstarken Streit zwischen Roosen und Vera Bach gehört haben will. Für Kommissar Becker und die Staatsanwaltschaft liegt der Fall damit auf der Hand. Lessing übernimmt die Verteidigung gerne und beauftragt Privatdetektiv Matula, sich im Umfeld des Opfers umzuhören. Bald stellt sich heraus, dass vor allem der Ehemann des Opfers, Peter Bach, gute Gründe für die Tat haben könnte. Denn seine verstorbene Frau hatte die Scheidung eingereicht, was für Peter Bach einem finanziellen und emotionalen Waterloo gleichkam. Auch scheint der arbeitslose Polier Peter Bach in kriminelle Aktivitäten auf Baustellen verwickelt zu sein. Beim Haftprüfungstermin wendet sich das Blatt aber erneut. Denn auf der Tatwaffe werden Roosens Fingerabdrücke gefunden. Nun keimen auch in Dr. Lessing erste Zweifel an der Integrität seines Freundes auf. Matula taucht derweil tiefer in die Familiengeschichte des Opfers ein. Dabei stoßen er und Lessing auf Nina. Kurz nachdem Lessing die junge Frau aufsucht, wird Nina Opfer eines Unfalls. War dieser geplant? Auch scheint nun die Erbschaft von einer Million Euro verschwunden zu sein. Am Schluss liegt die Lösung näher als gedacht.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick