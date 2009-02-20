Ein Fall für Zwei
Folge 8: Tod im Weinberg
Die Weingutsbesitzerin Britta Kaltensee verdächtigt ihren zweiten Ehemann Kai Siewers der Untreue. Sie beauftragt Detektiv Josef Matula, Kai Siewers die nächste Zeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Noch am gleichen Abend hat die Auftraggeberin einen tödlichen Unfall: Ein in den Weinbergen liegengebliebener Traktor rollt auf die Straße und kollidiert mit dem Wagen von Britta Kaltensee. Schon bald geht die Polizei, unter der Führung von Kommissar Lang, von einem Mord aus: Offensichtlich wurde der Traktor manipuliert. Kai Siewers wird sofort verdächtigt. Er war finanziell abhängig und wäre bei einer Scheidung leer ausgegangen. Lessing übernimmt die Verteidigung, und es gelingt ihm, seinen Mandanten auf Kaution frei zu bekommen. Währenddessen ermittelt Matula undercover als einfacher Arbeiter in den Weinbergen. Möglicherweise sind die polnischen Saisonarbeiter und ihr Chef Andrej Wosniak in den Mord verstrickt. Angeblich gab es in letzter Zeit auf dem Weingut Streit zwischen Britta Kaltensee und Andrej Wosniak, weil Wosniaks Tochter Eva und der Kaltensee-Sprössling Fabian ein Paar waren und heiraten wollten. Das behauptet zumindest Kai Siewers' Gehilfe Stanislav. Lessing stößt im Weinlokal von Yvonne Leinfelder, einer Kundin des Weinguts Kaltensee, auf für ihn ungewohnte Verkaufswege von deutschem Wein. Was, wenn Frau Kaltensee deswegen sterben musste? Vor allem Lessing will nun Licht ins Dunkel bringen, denn das Opfer, Britta Kaltensee, lag ihm besonders am Herzen.
